Сеул, , 22:42 — REGNUM Южнокорейская криптовалютная биржа Upbeat подверглась хакерской атаке, в результате которой злоумышленникам удалось украсть 49 млн долларов в эквиваленте со счетов клиентов биржи. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Целью хакеров стала компания Dunamu, у которой похитили 342 тысячи единиц Эфириума, стоимость которых составляет 49 млн долларов. Представители Dunamu заявили, что попытались остановить подозрительные транзакции, но не смогли этого сделать. В результате данной атаки была похищена рекордная сумма. В прошлом году была атакована другая биржа — Bithumb, являющаяся крупнейшей в стране. Тогда хакеры похитили 30 млн долларов.

Представители Upbeat отметили, что компенсируют утраченные средства за счёт собственных резервов. Кроме того, все средства пользователей были переведены из «горячих» кошельков в «холодные», которые не подключены к интернету, что позволит повысить их защищенность.