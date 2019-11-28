Ульяновск, , 19:24 — REGNUM В Ульяновской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении безработного из Павловского района, который решил подзаработать к новому году за счёт продажи срубленных ёлок. Об этом сообщает МВД по региону.

Незаконная вырубка деревьев проводилась на территории Павловского лесничества. В совершении преступления подозревают 42-летнего местного жителя, который в настоящее время задержан.

«Мужчина пояснил, что вырубил 37 елок на общую сумму более 150 тысяч рублей, которые планировал продать в преддверии новогодних праздников», — говорят в полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вступил в законную силу приговор в отношении «чёрного лесоруба», чьи действия нанесли государству ущерб на 27 млн рублей. Массовая вырубка проводилась в лесничестве Карсунского района с ноября 2017 года по октябрь 2018 года в зоне особо защитных участков лесов. Фигуранту уголовного дела назначено 2,5 года колонии общего режима.

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