Москва, , 19:24 — REGNUM Измайловский и Тимирязевский районные суды Москвы возобновили работу после сообщений о минировании учреждений. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу судов.

При этом после проверки зданий информация о наличии взрывных устройств не подтвердилась. Измайловский и Тимирязевский стали последними из шести «заминированных» в Москве судов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 28 ноября неизвестные сообщили о минировании ряда судов в Москве и Санкт-Петербурге. Однако взрывных устройств не обнаружили ни в одном из объектов.

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