Буэнос-Айрес, , 19:20 — REGNUM Двое детей погибли и ещё множество получили серьёзные травмы в результате ДТП с участием школьного автобуса в Аргентине, передаёт 28 ноября Agence France-Presse.

По информации агентства, авария произошла сегодня утром в 160 километрах к югу от Буэнос-Айреса.

В автобусе находились 43 ребёнка в возрасте от 11 до 13 лет, которые направлялись на экскурсию в сопровождении десятерых взрослых.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением. Вместе с тем точные обстоятельства аварии до настоящего времени не установлены.

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