Москва, , 18:47 — REGNUM В работе Райффайзенбанка в четверг, 28 ноября, произошел сбой, который привел к повторному осуществлению уже произведённых клиентами операций, передаёт «Коммерсантъ».

Как отмечается, несколько клиентов банка сообщили изданию, что из-за повторных операций их карточные счета ушли в минус.

В пресс-службе Райффайзенбанка подтвердили информацию о сбое, отметив, что «часть клиентов могла столкнуться с повторными списаниями ранее произведённых операций».

В банке добавили, что «блокировки по задублированным операциям будут отменены в течение ближайших двух часов». Причины произошедшего сбоя при этом не называются.