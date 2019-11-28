Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM На Воскресенской набережной Санкт-Петербурга днем 28 ноября была найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны. Боеприпас содержал взрывчатое вещество и представлял опасность для людей и зданий.

Авиабомба, найденная в Петербурге ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в районе дома 30 на Воскресенской набережной рабочие строительной компании во время земляных работ наткнулись на подозрительный металлический предмет и вызвали оперативные службы.

Место находки было огорожено, люди удалены.

Прибывшие на место специалисты ОМОН ГУ Росгвардии установили, что найдена осколочная авиабомба SD-10 немецкого производства.

«В сопровождении патрульного наряда ГИБДД взрывотехники ОМОН с соблюдением необходимых мер безопасности вывезли боеприпас на специализированный полигон в Ленинградскую область, где его уничтожили», — рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии.

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