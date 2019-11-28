Архангельск, , 18:04 — REGNUM Две пары из Архангельска оказались в числе пострадавших в ДТП с участием туристического автобуса в Доминикане. Об этом сообщили «Вести. Поморье».

Одна из пар находится в местной больнице, двум другим северянам помощь медиков не понадобилась, они ждут вылета в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в Доминиканской Республике туристический автобус, следовавший в аэропорт, столкнулся с грузовиком. В салоне пассажирского автобуса находились 39 туристов из России. Позднее стало известно, что пострадавших российских туристов доставили в медицинские учреждения Санто-Доминго. Никто не погиб.