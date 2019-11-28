Воронеж, , 17:59 — REGNUM Уголовное дело по факту сноса усадьбы Олениных, находящейся под охраной государства, возбуждено отделом ГУ МВД Воронежской области. Постановление о возбуждении дела признано законным, сообщил ИА REGNUM 28 ноября старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 243 УК РФ — «Уничтожение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, взятых под охрану государства».

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и лиц к нему причастных. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района. Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы», — уточнил Усов.

Как сообщало ИА REGNUM, о сносе зданий усадьбы Олениных в с. Староживотиное Рамонского района стало известно в конце октября. Усадьба, которая, по данным историков, была построена в 1684—1686 годах и принадлежала семье Веневитиновых-Олениных, была внесена в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В Воронежском лесотехническом университете, на балансе которого находилась усадьба, заявили о проведении внутреннего расследования.

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