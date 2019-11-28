Черкесск, , 17:57 — REGNUM Десять сотрудников одного из кондитерских цехов пострадали при отравлении угарным газом в городе Черкесске в Карачаево-Черкесии. Об этом 28 ноября сообщает ГУ МВД по региону.

Пострадавшие были доставлены в Черкесскую городскую клиническую больницу и в республиканскую клиническую больницу. В городскую больницу поступили шесть человек, из них двое были отправлены на амбулаторное лечение, четверо попали в реанимационное отделение. В настоящее время пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

В республиканскую клиническую больницу поступили четверо пострадавших, из них трое, получив медицинскую помощь, отправились домой, один человек находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильное.

Причины и обстоятельства произошедшего будет расследовать следственное управление следственного комитета по региону. Предварительной причиной ЧП называется неисправность вентиляционной системы.

Ранее ИА REGNUM сообщало про десять человек, отравившихся угарным газом в кондитерском цеху в городе Черкесске.

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