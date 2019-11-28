Ялуторовск, Тюменская область, , 17:30 — REGNUM Администрация тюменского города Ялуторовска возместит ребёнку моральный ущерб за растерзанного бездомной собакой любимца семьи — йоркширского терьера. Суд обязал мэрию выплатить 11-летней девочке 30 тыс. рублей. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Инцидент произошёл 3 марта 2019 года. Школьница гуляла с йоркширским терьером. На её питомца напал бездомный пёс и растерзал в клочья до смерти. Девочка пережила сильный стресс.

Мать ребёнка обратилась в прокуратуру. По закону обязанность по отлову безнадзорных животных и обеспечение безопасности населения от них возложены на муниципалитет.

Ялуторовский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и вынес решение о взыскании с мэрии Ялуторовска морального ущерба, нанесённого ребёнку. Мэрия пыталась обжаловать данное решение, но Тюменский областной суд оставил вердикт суда первой инстанции в силе.