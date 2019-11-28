Кировск, Ленинградская область, , 17:32 — REGNUM Жители города Кировск Ленинградской области в четверг, 28 ноября, лишились холодного водоснабжения из-за аварии на трубопроводе; работу по устранению протечки обещают завершить к вечеру. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Почти 27 тысяч жителей районного центра лишились воды из-за аварии на трубопроводе на улице Энергетиков. В результате работ по замене трубы было отключено холодное водоснабжение.

«Планируемое время завершения работ — сегодня в 18:00. В случае изменения сроков администрацией Кировского района будет организован подвоз воды», — пояснили в областной администрации.

Там отметили, что «Водоканал Кировского района» не входит в ГУП «Леноблводоканал», однако регион готов оказать содействие в устранении проблемного участка, а также выделить для водоснабжения города автоцистерны, которые в постоянном режиме будут подвозить жителям питьевую воду.

Напомним, это не первый случай, когда жители целого города в регионе лишены воды. Так, в начале ноября в другом густонаселенном городе Отрадное Кировского района Ленобласти из-за срочной замены трубы без воды остались 25 тысяч человек.

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