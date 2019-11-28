Аддис-Абеба, , 17:52 — REGNUM Согласно результатам внутренней ревизии, проведенной министерством финансов Эфиопии, территория посольства Уганды в Аддис-Абебе была увеличена без каких-либо согласований с властями. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Selamta.

По мнению минфина, Уганда должна будет перестроить свое здание посольства и канцелярию на «захваченной» территории, чтобы сократить расходы на аренду. Исполняющий обязанности директора судебно-медицинской службы и консультативной службы по рискам в министерстве финансов Хуссейн Исингома отметил, что эксперты обнаружили, что земля, отданная посольству Уганды, больше не является необлагаемой рентой, поскольку ее законная территория нарушена.

Генеральный аудитор Эфиопии предупредил в аудиторском отчете за 2019 год, что существует риск того, что правительство может и вовсе потерять «присвоенную» землю.

Уганда получила землю в 2005 году от правительства Эфиопии. Территория составляла примерно 2 акра. Уганда должна была заплатить 230 408 долларов США за приобретение земли под дипломатическое представительство.

В отчете генеральный аудитор сообщил: «Я заметил, что правительство Уганды отложило выполнение условий предложения, в результате чего часть этой земли была перераспределена частному застройщику, что повлияло на план строительства посольства».

Он сказал, что беседы, проведенные с сотрудниками посольства Уганды, показали, что оставшейся земли может быть недостаточно для запланированного строительства зданий посольства.