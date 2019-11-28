Лиепая, Латвия, , 17:28 — REGNUM В Латвии зарегистрирован ещё один случай массового заражения людей вирусом кишечной инфекции. Речь идёт о городе Лиепае, сообщает 28 ноября портал LSM.

Не прошло и месяца после заражения вирусом кишечной инфекции 60 учеников начальной и подготовительной школы в Смилтене, как у 70 посетителей, пообедавших в столовой Baltic Restaurants, которая находится на территории производителя колготок Lauma, была диагностирована острая кишечная инфекция. Расследование по этому случаю начали Центр по контролю и профилактике массовых заболеваний и Продовольственно-ветеринарная служба.

В данный момент работа ресторана приостановлена. Пока связь между деятельностью столовой Baltic Restaurants и случаем массового отравления не обнаружена.

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