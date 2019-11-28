Москва, , 17:29 — REGNUM Тимирязевский районный суд столицы проверяют после получения сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, ранее поступило сообщение о заложенной в здании Тимирязевского районного суда на Дмитровском шоссе взрывчатке.

Напомним, ранее в связи с угрозой взрыва эвакуировали Измайловский, Кузьминский, Басманный, Останкинский, Тверской и Мещанский суды. Работа последних пяти восстановлена, в зданиях не обнаружили подозрительных предметов. В Измайловском суде проводится проверка.

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