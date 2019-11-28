Краснодар, , 17:16 — REGNUM Более 100 тонн этилового спирта изъяли сотрудники полиции в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Пять грузовых автомобилей были остановлены сотрудниками полиции на автотрассе в Тихорецком районе в результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий. В результате досмотра в грузовиках был обнаружен несертифицированный этиловый спирт без обязательной маркировки.

Предполагается, что обнаруженная спиртосодержащая продукция была предназначена для дальнейшего изготовления контрафактного алкоголя. Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 100 тонн этилового спирта. Общая стоимость изъятого составляет свыше 25 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки, а также о незаконных производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пресечении деятельности крупного завода по производству нелегальной алкогольной продукции в Карачаево-Черкесии.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупное нелегальное водочное производство накрыли в Карачаево-Черкесии