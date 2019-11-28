Москва, , 17:31 — REGNUM В четырех из шести зданий судов Москвы, ранее эвакуированных из-за угрозы взрыва, завершилась проверка на наличие подозрительных предметов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Работу возобновили Тверской, Мещанский, Останкинский и Кузьминский суды столицы. Подозрительных предметов в зданиях не обнаружено. Измайловский и Басманный суд пока не работают.

Напомним, ранее в Измайловский, Кузьминский, Останкинский, Басманный, Тверской и Мещанский суды Москвы поступили сообщения о минировании зданий. Была проведена эвакуация.

Также угрозы получили суды Санкт-Петербурга.