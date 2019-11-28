Боровск, Калужская область, , 19:39 — REGNUM В Калужской области 23-летний житель Москвы обвиняется в распространении поддельных денег, которые он покупал в интернете. Поддельные купюры номиналом пять тысяч рублей он сбывал в магазинах розничной торговли Обнинска и Боровского района. Об этом 28 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России,

Проверка купюр номиналом пять тысяч рублей. 40.мвд.рф

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в момент сбыта фальшивой денежной купюры на территории Боровского района. В ходе личного досмотра стражи порядка изъяли 13 купюр номиналом пять тысяч рублей. Как было установлено, фигуранту удалось сбыть пять купюр аналогичного номинала.

В настоящее время молодому человеку инкриминируется 10 эпизодов сбыта поддельных денежных купюр. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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