Чебаркуль, Челябинская область, , 16:41 — REGNUM В челябинском Чебаркуле 49-летняя женщина и её дочь скончались с разницей в несколько дней после лечения в больнице. Об этом пишут местные СМИ.

По данным 74.ru, в апреле 2018 года умерла 49-летняя женщина, сама работавшая фельдшером. Когда у неё резко поднялась температура, ей поставили диагноз ОРВИ. Позднее оказалось, что это пневмония. Когда челябинке стало хуже, её госпитализировали и в больнице она скончалась.

Через несколько дней пневмонию заподозрили у её 24-летней дочери. В начале мая девушка умерла. После её смерти патологоанатом написал, что причинами летального исхода стали септический шок и неуточнённая пневмония.

Родственники женщин полагают, что к их смерти привели нарушения в оказании медицинской помощи. В СКР по фактам трагедий возбудили уголовные дела.