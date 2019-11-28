Лондон, , 16:32 — REGNUM Эвакуация работников и посетителей торгового центра Westfield Stratford проходит в Лондоне. Об этом 28 ноября сообщает газета Daily Express.

В торговом центре Westfield Stratford произошло срабатывание сигнала тревоги, после чего было сделано объявление об эвакуации. Полиция и сотрудники службы безопасности оцепили территорию возле ТЦ, посетителей туда не пропускают.

По предварительным данным, было эвакуировано несколько тысяч человек. На место происшествия прибыли пожарные.

Причина срабатывания сигнала тревоги пока неизвестна. По словам очевидцев, причиной тревоги может быть возгорание, однако на данный момент подтверждения этой информации нет.

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