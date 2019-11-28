Черкесск, , 16:27 — REGNUM В Карачаево-Черкесии пострадали от угарного газа 10 человек. Все они являются сотрудниками кондитерского цеха, сообщили 28 ноября в республиканском управлении МВД.

Инцидент произошел в городе Черкесске. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения столицы республики — Черкесскую городскую больницу и Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу, главврач которой Ирина Гербекова сообщила о том, что в больнице остается одна сотрудниц цеха, остальные отпущены домой после обследования.

В горбольнице Черкесска в терапевтичесом отделении находится один пострадавший, еще четверо — в реанимации. Главврач Альбина Асланукова отметила, что их состоян е не вызывает опасений, пишет «Весник Кавказа».

В настоящее время устанавливаются причины происшествия. Предварительной версией случившегося источники в правоохранительном ведомстве называют нарушения в системе вентиляции оборудования цеха.