Ульяновск, , 16:07 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 28 ноября, вынесен приговор местному жителю, которого обвинили в организации покушения на жизнь председателя регионального отделения азербайджанского конгресса. Более девяти лет злоумышленник находился в розыске, его задержали в марте 2019 года в Москве, сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, у злоумышленника был бизнес по оптовой реализации овощной продукции, и он решил устранить своего конкурента — председателя ульяновского отделения общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс». Его сообщником стал другой мужчина, который задолжал потенциальной жертве крупную сумму.

Правоохранители установили, что для исполнения «заказа» стоимостью $100 тыс. был привлечён ранее судимый за грабеж житель Ижевска. Он организовал банду и вечером 14 октября 2009 года возле дома предпринимателя были расстреляны выходившие из автомобиля мужчина и женщина. Пострадавшие остались живы.

«Из-за оплошности координатора произошла ошибка в объекте, и огнестрельные ранения получили сотрудник ульяновской таможни и его жена», — говорят в прокуратуре.

В ходе разбирательств злоумышленник скрылся от следствия и проживал в различных населенных пунктах по поддельным документам. «Заказчика» задержали в марте 2019 года в Москве.

Ему было предъявлено обвинение в пособничестве в участии вооруженной банде, организации покушения и приготовления к убийству двух лиц. Суд назначил ему 10,5 лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Ульяновске был вынесен обвинительный приговор по факту происшествия на центральном рынке, где получил огнестрельные ранения один из посетителей. Инцидент произошёл 17 февраля 2019 года, пострадавший был обнаружен возле одного из павильонов рынка. В ходе разбирательств выяснилось, что в тот день у него произошёл конфликт с 29-летним парнем, с которым он ранее не был знаком. Фигуранту уголовного дела было назначено семь лет колонии строгого режима.

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