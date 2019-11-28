Москва, , 16:09 — REGNUM В Измайловский районный суд Москвы поступило сообщение о минировании здания. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Измайловский суд — шестой столичный суд, получивший сообщение о минировании здания по электронной почте 28 ноября. Сейчас в здании суда проводится проверка.

Ранее из-за угрозы взрыва эвакуировали Кузьминский, Останкинский, Басманный, Тверской и Мещанский суды.

По данным источника издания, на данный момент из Останкинского, Басманного, Кузьминского и Тверского судов эвакуированы около 500 человек.

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