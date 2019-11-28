Воронеж, , 16:00 — REGNUM Плановое командно-штабное учение по пресечению террористического акта прошло в Воронеже 28 ноября — на территории торгово-развлекательного центра «Галерея Чижова», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ Воронежской области. Участие в учениях приняли сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, 20 Армии, ФСИН, ЮВ ЛУ МВД, ЦССИ ФСО, а также региональных органов власти, администрации города и торгового центра.

По замыслу учений, вооружённые «террористы» захватили заложников на верхнем этаже ТРЦ. Угрожая взорвать торговый центр, выдвинули «требования политического и финансового характера».

В ходе учений были отработаны возможные сценарии развития событий, смоделирован переговорный процесс, проведены мероприятия по нейтрализации «террористов» и поиску пособников.