Самара, , 15:51 — REGNUM Ранее судимого мужчину в Самаре обвиняют в краже мобильных телефонов у детей в спортивном лагере. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в августе текущего года подозреваемый пробрался на территорию спортивного лагеря «Олимп» в Самаре и украл из корпусов четыре мобильных телефона, которые принадлежали детям, на общую сумму 120 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Отмечается, что материалы уголовного дела переданы в суд Самары для рассмотрения по существу.