Липецк, , 15:48 — REGNUM В Липецке спасатели ежедневно выезжают на вскрытие дверей. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба городского управления ГО и ЧС.

Зачастую на вызов спасателям приходится выезжать из-за детей, которые запираются в квартире. Например, 27 ноября четырёхлетняя девочка заперла дверь. За день до этого было два таких же случая — с детьми в возрасте года и трёх лет. Трёхлетний ребёнок запер дверь, когда его мать вышла выбросить мусор.

Всего в ноябре спасатели выезжали на восемь таких вызовов. Пять раз двери пришлось вскрывать. В трёх случаях родители просто не могли дозвониться до уснувших школьников.