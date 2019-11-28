Сосан, Южная Корея, , 15:44 — REGNUM В южнокорейской провинции Чхунчхон-Намдо выловили ската весом более 200 кг. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Сосан.

По их словам, 27 ноября недалеко от острова Он, территориально входящего в состав уезда Тхэан, был пойман трехметровый скат (вместе с хвостом). Его вес составил 250 кг.

Известно, что огромные скаты весом более 200 кг начали появляться в водах уезда Тхэан с декабря 2018 года. В настоящее время южнокорейскими рыбаками было выловлено семь больших особей.

В администрации отметили, что туша ската была продана на аукционе за 80 тыс. вон (~$68).