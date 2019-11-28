Ростов-на-Дону, , 15:42 — REGNUM Международный аэропорт Ростова-на-Дону «Платов» работает по фактической погоде. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По словам подписчика паблика «Ростов Главный», пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший из московского «Шереметьево», не смог приземлиться на Дону.

«Борт ушел в Краснодар. Час простоял на земле, дозаправился, получил метеосводку из Ростова о том, что туман рассеивается. В итоге вылетел из Краснодара и по прилёту к «Платову» аэропорт снова закрыт из-за непогоды», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, в настоящее время самолёт кружит над Аксаем в ожидании улучшения погодных условий.

ИА REGNUM напоминает, что об ухудшении погоды ростовских автомобилистов и пешеходов предупредили ранее в Госавтоинспекции.