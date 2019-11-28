Ростов-на-Дону, , 15:43 — REGNUM В Ростовской области полицейские задержали стадо овец. Житель села Валуевка (Ремонтненский район) пытался перевезти животных без сопроводительных документов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ветеринарии 28 ноября.

Около 300 овец животновод намеревался отвезти в Яшкульский район Калмыкии на откорм. Ранее мужчина неукоснительно соблюдал все ветеринарные требования, предоставлял скот для исследований и вакцинаций. Однако в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

Стадо овец вернулось домой.