Оренбург, , 15:16 — REGNUM В отделе полиции на территории Дзержинского района Оренбурга скончалась женщина 1991 года рождения. По данному факту проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

В ведомстве отметили, что женщину доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступления по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Однако допросить оренбурженку не успели. В помещении ОВД ей стало плохо. Прибывшая бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия. Однако спасти женщину не удалось.

Как стало известно от информированного источника, женщина избила своего мужа, которого пришлось госпитализировать. При поступлении в полицию жительница Оренбурга, возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.