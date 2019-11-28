Липецк, , 15:09 — REGNUM В Липецке в парке Победы начали массово умирать вороны и галки. Как сообщил портал LipetskMedia, специалисты регионального Управления ветеринарии нашли в парке почти 20 погибших птиц.

Их исследуют, чтобы выяснить причины массового мора. По словам главы ведомства Анатолия Фалькова, с таким случаем он сталкивается впервые за 20 лет. Несколько дней назад очевидцы сообщили о таком же явлении в городе Ельце.

Как уже сообщало ИА REGNUM, массовая гибель птиц была ранее зафиксирована в Астрахани. Выяснилось, что причиной стали торговые суда с зерном, прибывшие в порт. Голуби погибали от переедания и умирали на улицах.