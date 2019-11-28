Москва, , 15:02 — REGNUM Сообщения о минировании поступили в Басманный и Останкинский районные суды Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в столице из-за угрозы минирования эвакуировали Тверской и Мещанский суды.

Также сообщения с угрозой минирования получили суды Санкт-Петербурга.

В Мещанском суде из-за эвакуации было прервано рассмотрение дела «Седьмой студии», фигурантом которого является режиссёр Кирилл Серебренников.

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