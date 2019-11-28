Самара, , 15:07 — REGNUM Обвиняемую в создании финансовой пирамиды в Самарской области заключили под стражу. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По версии следствия, с августа прошлого года по февраль текущего года руководство производственного кооператива «Фабрика продуктов ВС» привлекло средства физических лиц в сумме более 400 млн рублей. Вкладчикам они обещали выплатить от 13% до 20% годовых за пользование денежными средствам. При этом выплата дохода осуществлялась за счет вкладов других лиц.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172.2 УК РФ.

Отмечается, что в одном производстве с этим уголовным делом были соединены еще 8 уголовных дел, которые были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 172.2 УК РФ.

Сообщается, что срок предварительного следствия по данному делу был продлен до 29 февраля 2020 года из-за его сложности. Отмечается, что от пострадавших граждан поступило более 1500 заявлений. Более 1000 человек уже допрошены, их признали потерпевшими.

27 ноября обвиняемую уроженку Нижегородской области 1951 года рождения заключили под стражу.