Москва, , 14:49 — REGNUM Сообщение о минировании было направлено на адрес электронной почты Тверского районного суда Москвы. Об этом сообщает издание RNS со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде рассказали, что в настоящее время ведётся эвакуация граждан и сотрудников суда и проверяется сообщение о минировании здания. Судебные приставы просят граждан отойти на 50 метров от здания.

Напомним, 28 ноября после анонимных сообщений о минировании проходит массовая эвакуация судов. В Петербурге угрозы получил Санкт-Петербургский городской суд, в Москве эвакуируют здание, в котором находятся Тверской и Мещанский районные суды.

У заседаний, проходящих в данных судах, объявлены перерывы на неопределённое время.

В Мещанском суде было прервано заседание по делу «Седьмой студии», фигурантом которого является режиссёр Кирилл Серебренников.

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