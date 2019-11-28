Кызыл, , 14:46 — REGNUM В столице Тувы Кызыле отмечают рост числа преступлений, совершённых женщинами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, если за десять месяцев 2018 года горожанки совершили 246 преступлений, то с начала 2019 года таких фактов зафиксировано уже 262.

«В большинстве из них, в порыве гнева и обиды, женщины наносили своим благоверным тяжкие телесные повреждения. Одной из причин такого поступка было и остаётся насилие в семье», — отмечают в пресс-службе.

В качестве примера в администрации напомнили случай от 16 ноября, когда в больницу поступил мужчина 1992 года с проникающим ранением спины. Жена пострадавшего призналась, что сделала это в порыве ревности из-за того, что тот не ночевал дома.

Отмечается, что подобные преступления чаще совершаются женщинами, которые устали терпеть унижения и насилие от своих мужей. По мнению специалистов, накапливаемый годами страх и гнев находит выход в таких формах.

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