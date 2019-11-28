28 Ноября
 
14:36

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила о том, что получены угрозы о заминировании не только городского суда, но также Красногвардейского, Московского и Фрунзенского районных судов Санкт-Петербурга.

14:34

Эвакуация горсуда Петербурга. Фото: пресс-служба суда

14:34

Два суда Москвы эвакуировали посетителей

В Москве эвакуированы посетители Тверского и Мещанского районных судов.

14:34

Горсуд Петербурга эвакуируют из-за шантажа взрывом

Неизвестные требуют от горсуда Петербурга 120 биткоинов — это примерно 57,5 млн рублей.

14:30

В здании Санкт-Петербургского городского суда проводится эвакуация. Правоохранительные органы извещены.

14:25

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга и Ленобласти сообщила о полученном письме с угрозами около 13:45. «Санкт-Петербургский городской суд заминирован, сообщили нам по электронной почте. От нас требуют 120 000 000 рублей», — сообщила пресс-служба.