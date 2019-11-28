Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила о том, что получены угрозы о заминировании не только городского суда, но также Красногвардейского, Московского и Фрунзенского районных судов Санкт-Петербурга.
Два суда Москвы эвакуировали посетителей
В Москве эвакуированы посетители Тверского и Мещанского районных судов.
Горсуд Петербурга эвакуируют из-за шантажа взрывом
Неизвестные требуют от горсуда Петербурга 120 биткоинов — это примерно 57,5 млн рублей.
В здании Санкт-Петербургского городского суда проводится эвакуация. Правоохранительные органы извещены.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга и Ленобласти сообщила о полученном письме с угрозами около 13:45. «Санкт-Петербургский городской суд заминирован, сообщили нам по электронной почте. От нас требуют 120 000 000 рублей», — сообщила пресс-служба.