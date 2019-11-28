Ростов-на-Дону, , 14:22 — REGNUM В злоупотреблении должностными полномочиями наряду с министром здравоохранения Ростовской области подозревается заместитель главы ведомства Станислав Беседовский. Информация об этом поступила из неофициальных источников.

ИА REGNUM ранее сообщало, что глава ростовского минздрава Татьяна Быковская была задержана вместе с двумя подчинёнными утром 28 ноября. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Нарушения связаны с проведением госзакупок.

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет. По некоторым данным, ведомство работает в штатном режиме.

Напомним, Быковская возглавила ведомство в декабре 2004 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ростовского минздрава успела зайти в Instagram перед задержанием