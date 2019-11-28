Тирана, , 15:34 — REGNUM 28 ноября министерство здравоохранения Албании опубликовало отчет о численности обратившихся за медицинской помощью после землетрясения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, согласно отчету, 750 раненых при землетрясении обратились за помощью медицинского персонала после землетрясений 26 ноября, из них 660 в военный госпиталь Тираны и в Дуррес.

Трое из раненых находятся в особо тяжелом состоянии. Ещё 65 находятся в стабильном состоянии, но вынуждены пока оставаться под присмотром специалистов.

В настоящее время все нуждающиеся могут обратиться за помощью к медикам в любое время суток.

Читайте ранее в этом сюжете: Темнее всего перед рассветом: в Албании с печалью празднуют день флага