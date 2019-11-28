Уфа, , 14:21 — REGNUM Первый этап реконструкции аэродрома Уфы потребует порядка 1,5 млрд рублей. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

По сообщению пресс-службы, реконструкция уфимского аэродрома необходима для того, чтобы увеличить объем авиаперевозок. На первом этапе, в частности, будут модернизированы рулежные дорожки и расширен перрон.

Отмечается, что проект реконструкции аэродрома Уфы вошел в Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры, который был утвержден правительством РФ в ноябре текущего года.

Напомним, что аэропорт Уфы обслуживает более 40 российских и зарубежных авиаперевозчиков, имеет две взлетно-посадочные полосы с рулежными дорожками.