Махачкала, , 14:09 — REGNUM Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане. Еще двое участников ДТП доставлены в больницу, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе регионального МВД.

Смертельная авария произошла на участке автодороги Буйнакск — Талги. По предварительной информации, 25-летний водитель «ВАЗ-2106», совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer. За рулем иномарки находился 54-летний мужчина.

В результате аварии оба водителя и двое пассажиров погибли на месте происшествия. Еще два человека в критическом состоянии госпитализированы. На место происшествия выехала следственная группа.

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