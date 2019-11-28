Киев, , 14:08 — REGNUM Сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ) предотвратили незаконный вывоз танковых двигателей в одну из стран ЕС, сообщила 27 ноября пресс-служба ведомства.

21 ноября был задержан иностранец при попытке вывезти за пределы Украины двигатель УТД20С1. Во время следственных действий на территории коммерческой структуры, связанной с задержанным, были найдены ещё 20 подобных двигателей, которые готовили к вывозу.

Данные двигатели считаются товарами военного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине была ликвидирована разветвлённая сеть, распространявшая наркотики на территории Украины и за её пределами.

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