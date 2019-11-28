Воронеж, , 13:58 — REGNUM Автобус ПАЗ с пассажирами попал в автоаварию утром 28 ноября в Воронеже. В результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщает «Моё!», автобус, следовавший по маршруту № 113, врезался в столб. Авария произошла около 08:50 рядом с остановкой № 3 (Ближние сады). Как рассказал сотрудник «Пассажирской транспортной компании-4к», автобус двигался со стороны «Воронеж-1» в сторону Шилово, по главной дороге. Перед ним выскочил автомобиль и начал разворот, водитель автобуса притормозил, но из-за скользкой дороги автобус занесло, и он врезался в столб. Ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Воронеже прошёл ледяной дождь — при минусовой температуре вода замерзла, покрыв асфальт коркой льда. ГИБДД предупредила водителей о гололёде. В мэрии сообщили, что коммунальщики обрабатывают улицы противолёдными материалами.