Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM На электронную почту Санкт-Петербургского городского суда пришло сообщение с угрозой взрыва некоего устройства, якобы заложенного в «храме Фемиды». Из здания суда идет эвакуация, работают правоохранительные органы.

Санкт-Петербургский Городской Суд Дарья Драй © ИА REGNUM

Неизвестные злоумышленники требуют крупный выкуп за отказ от своих намерений, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Неизвестные требуют от суда 120 биткоинов — это примерно 57,5 млн рублей.

«Ваше здание заминировано, ведется наблюдение за входами и подъездами. При появлении оцепления и взрывотехников будет активирована взрывчатка», — говорится в полученном сообщении.

При этом причиной шантажа указан некий конфликт российского бизнесмена Константина Малофеева с биржей WEX. Неясно, какое отношение к этому может иметь горсуд Петербурга.

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