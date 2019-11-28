Москва, , 14:37 — REGNUM В центре Москвы мужчина попытался украсть у пенсионера сумку, но был задержан очевидцем происшествия. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее гражданин сообщил полиции, что он стал свидетелем противоправного деяния — на Ленинском проспекте неизвестный выхватил у 77-летнего мужчины сумку с денежными средствами и попытался скрыться, однако был удержан потерпевшим и его спутниками.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали приезжего 30 лет, подозреваемого в попытке хищения имущества у пожилого мужчины путем грабежа.

Возбуждены уголовные дела по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемого заключили под стражу.