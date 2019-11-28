Улан-Удэ, , 13:51 — REGNUM Трудовая инспекция Бурятии подвела итоги своего расследования взрыва газа в одном из кафе Улан-Удэ. По мнению специалистов, ЧП произошло из-за халатности хозяев предприятия и неумения работников управляться с оборудованием.

В ведомстве сообщили, что сотрудники пытались поменять баллон самостоятельно, однако у него заклинило вентиль. Сотрудники неисправность не заметили, в результате чего произошла утечка газа, за которой последовал взрыв.

«Вовлечение в систему управления охраны труда работников, которые беспечно нарушили правила выполнения работ, работодателями в должной мере не осуществлялись. Все эти свидетельствует о том, что работодатели и не ставили перед собой цели, направленные на недопущение производственного травматизма», — передаёт телеканал «Ариг Ус» слова заместителя главного инспектора труда по республике Ольги Дружининой.

Что делать с выводами расследования, будет решать прокуратура.

Напомним, взрыв газа в кафе произошёл утром 26 октября. В результате пострадали 12 работников учреждения, двоих из них — 17-летнего юношу и 23-летнюю девушку положили в реанимацию.

Следователи по факту происшествия возбудили уголовное дело. Как сообщало ИА REGNUM, в МЧС в качестве предварительной причины взрыва назвали нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

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