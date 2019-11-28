Ла-Пас, , 14:15 — REGNUM Управление уполномоченного по правам человека Боливии сообщило, что число погибших в результате военной операции самопровозглашённого правительства по разблокированию нефтяного завода в городе Эль-Альто 19 ноября возросло до 10. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Десятой жертвой вечером в среду 27 ноября стал Каликсто Уанаку. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

19 ноября при попытке вернуть контроль над нефтеперерабатывающим заводом «Сенката» сторонники президента в изгнании Эво Моралеса взорвали динамитом стену предприятия. Находившиеся внутри военные открыли огонь. В результате сразу погибли три человека.