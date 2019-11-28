Анкара, , 13:36 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали пятерых человек, подозреваемых в убийстве гражданина Ирана, об этом 28 ноября сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, убитый Месут Мелеви был сотрудником иранской разведки, который превратился в критика властей своей страны. Он был убит в центральном районе Стамбула 14 ноября — нападавшие открыли стрельбу из автомобиля.

Отмечается, что полиция арестовала пятерых человек, среди которых, по предварительным данным, был стрелявший. Остальные четверо, по версии следствия, помогли в приобретении оружия, а также предоставлением убежища.

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