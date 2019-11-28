Ростов-на-Дону, , 13:29 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении министра здравоохранения Ростовской области с обыском пришли в компанию «Центр 100 Ростов-на-Дону». Ранее комплекс был включён в список «100 губернаторских инвестиционных проектов», передаёт ИА REGNUM.

Напомним, что глава ростовского минздрава Татьяна Быковская и несколько её подчинённых были задержаны 28 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий. По неподтверждённой информации, поводом для возбуждения уголовного дела стали нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении госзакупок, участником которых является «Центр 100 Ростов-на-Дону».

На официальном сайте компании указано, что на производственном участке мощностью до 3 млн кг отходов в год, расположенном в Мясниковском районе, предусматривается переработка отходов класса «Б» из медицинских организаций Ростова-на-Дону, Азова, Батайска, Таганрога, Аксая, Новочеркасска, а также Мясниковского, Аксайского и Азовского районов.

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