Курган, , 13:16 — REGNUM В Курганской области на автомобильном пункте пропуска через Государственную границу России выявлена крупная партия насвая общим весом 127,56 кг. Груз везли из Киргизии в Югру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты Роспотребнадзора провели анализ гранулированного вещества тёмно-зеленого цвета, не имеющего маркировки и документов, установив, что это насвай. Гражданин Киргизии вёз его из Бишкека в Сургут в пяти полипропиленовых мешках.

В отношении иностранца был составлен протокол по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ («Оборот табачных изделий без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»). Продукция конфискована и подлежит уничтожению.

Отметим, что в России запрещена как оптовая, так и розничная торговля насваем (смеси табака и гашёной извести) с 2013 года.

«Запрещается оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом)», — гласит часть 8 статьи 19 федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».