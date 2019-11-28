Анкара, , 13:14 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали девятерых иностранных граждан, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 28 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Задержание производилось в столице государства, городе Анкара. Отмечается, что арестованных обвиняют в участиях в военных конфликтах. Аресты были произведены на основании ордеров, выданных столичной прокуратурой.

Напомним, с начала 2013 года, когда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была признана в Турции террористической организацией, боевики не раз совершали нападения внутри страны. От действий преступников погибли 315 человек, сотни пострадали.

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