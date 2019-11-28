Чита, , 13:06 — REGNUM В Забайкалье объявлено о проведении доследственной проверки по факту нападения на ребёнка бездомный собакой. Как сообщает СУ СК РФ по региону, ЧП произошло накануне, 27 ноября, в одном из детских садов Читы.

По предварительным данным, на территории детского сада № 65 в Железнодорожном районе собака забежала на территорию детского сада через открытые ворота и успела дважды укусить девочку за пуховик и за ногу. На теле ребенка остались царапины.

Напомним, случай нападения собаки имел место в соседней Бурятии. Жительницу Улан-Удэ животное повалило на землю и искусало руки, а также разорвало пуховик, купленный за три дня до этого.

Читайте также: Искусала, повалив на землю — улан-удэнка стала жертвой нападения собаки